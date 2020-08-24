ОПЗЖ послала Попова и Пальчевского в атаку на Кличко

Сайт «Цензор» представил очередное расследование нового проекта «Без цензуры» под авторством известного журналиста Богдана Буткевича. В материале под названием «Кто такой Пальчевский?» авторы сделали обзор предвыборной активности известного телеведущего Андрея Пальчевского. Сюжет подтверждает информацию о том, что Пальчевский является кандидатом в мэры Киева от партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь», а также близкий к пророссийским силам. «Партия Перемога «Пальчевского» - это еще одна колонна кума Путина Медведчука, с которым он собирается идти сейчас на киевские выборы, а потом на всеукраинские... И это (выдвижение кандидатом в мэры) не случайность, так как ОПЗЖ нужны очень новые лица… Пальчевский выступает экспертом по всем вопросам, и который под этой благородной сединой прячет пророссийский след», - повествует в программе «Без цензуры» Богдан Буткевич.



Таким образом на выборах мэра Киева партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» будет представлена фактически двумя кандидатами. Официально кандидатом от ОПЗЖ был заявлен бывший глава КГГА (2010-2013 гг.), «регионал» Александр Попов. «Теневым» кандидатом определен телеведущий Андрей Пальчевского, которого финансово и организационно поддерживает скандальный многолетний «смотрящий» за Киевом, народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар.



Согласно обнародованного социологического опроса, проведенного в августе ВОО «Передовые правовые инициативы», кандидаты от ОПЗЖ набирают по 5% каждый. Александр Попов набирает 5,44% голосов киевлян. У представителя шоу-бизнеса Андрея Пальчевского рейтинг снизился – 5,21%. И хотя их шансы войти в тройку лидеров избирательной гонки близки к нулю, то свою главную миссию Попов и Пальчевский выполняют – оттягивают голоса от действующего мэра Киева Кличко.



При этом Попов в глазах киевлян остается скандальным чиновником, главою КГГА, который поставил «елку» в 2013 году для недопущения «Майдана» и позже организовал кровавый разгон «Майдана». Уголовное дело по разгону «Майдана» и причастности к этому Попова длится до сегодня. Примечательно, что ранее Попов заявлял, что у него «нет морального права» участвовать в выборах до тех пор, пока суд не вынесет свое решение.



Андрей Пальчевский уже давно сотрудничает с ОПЗЖ. Последние пять лет он постоянно выступает на телевизионных каналах одного из лидеров «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука – 112 канал, Newsone, Zik. Сейчас Пальчевский поддерживает своими заявлениями политику критики ОПЗЖ деятельности президента Зеленского. Нардеп ОПЗЖ Вадим Столар и его партнер, экс-чиновник КГГА времен Януковича Андрей Ваврыш финансируют избирательную кампанию Пальчевского и его партию «Перемога Пальчевского». Начальником избирательного штаба Пальчевского также назначен народный депутат от ОПЗЖ.



Согласно результатам августовского опроса, лидером избирательной гонки остается действующий мэр Киева Виталий Кличко – он набирает 41,6% голосов. Жители Киева не меняют своих предпочтений. Второе-третье место делят Ирина Верещук и Алексей Кучеренко. Рейтинг кандидата от «Слуги народа», народного депутата Ирина Верещук составляет 10,41%. На 1% от Верещук отстал ново-заявленный кандидат в мэры Киева от «Батькивщины» Алексей Кучеренко – 9,23%.

