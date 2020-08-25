ЕС готов нарастить торговлю с Украиной

Евросоюз планирует увеличить торговый оборот с рядом стран, включая Украину. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил спикер Еврокомиссии Даниэль Ферри, передает Интерфакс-Украина. "Сегодня Европейская комиссия одобрила ряд предложений с целью увеличить торговлю ЕС и соседних стран в панъевропейском регионе для того, чтобы внести свой вклад в экономическое восстановление", - сказал он.

По словам Ферри, предполагается модернизация преференций на ввоз товаров в ЕС по ряду торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро.



"Это касается правил определения происхождения товаров, чтобы сделать эти соглашения более гибкими и более выгодными для бизнеса", - пояснил он.



Пересмотр соглашений запланирован для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Фарерских островов, Турции, Египта, Израиля, Иордании, Ливана, Палестины, Грузии, Молдовы, Украины, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Косово.

