Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному

При поступлении в больницу у Алексея Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.



Ранее в берлинской клинике "Шарите", где находится глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), заявили, что Навального отравили. Что именно принял пациент медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы. Сейчас блогер остается в искусственной коме. Его состояние оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет.



"При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы — результат отрицательный", — отметил Сабаев.



При этом он напомнил, что омские врачи готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Навального "для их всестороннего изучения".

Российские специалисты также подвергли утверждения немецких коллег сомнению. Так, завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия об отравлении Навального рассматривалась, но подтверждения не нашла. Медэксперт подчеркнул, что врачи из "Шарите" говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент никем обнаружено не было.



В минувший четверг Навальный летел из Томска в Москву. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в Омске.



Пациента госпитализировали, он впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".



Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

