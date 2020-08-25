Зеленский: Украина поддерживает идею саммита в нормандском формате

Украина поддерживает идею проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в конце сентября. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в понедельник по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров ("нормандской четверки" - прим. ред.) должен состояться в конце сентября", - цитирует Зеленского офис президента.



Маас во время встречи с Зеленским в Киеве, как информирует пресс-служба офиса украинского лидера, заверил, что "Германия и впредь будет прилагать все усилия для достижения успеха в мирном процессе".



Глава МИД Германии также выразил надежду, что запланированная на сентябрь встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" предоставит дополнительный импульс для выполнения решений парижского саммита".



В свою очередь Зеленский выразил уверенность, что Украина уже достигла прогресса в процессе мирного урегулирования в Донбассе. "Сейчас действительно есть ощущение, что команды работают неплохо, - сказал он. - Как бы там ни было, но 29 дней нет боевых смертей и ранений. Я считаю, что это наша большая общая победа".



Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца, но при условии выполнения парижских решений. В их числе - проведение обмена пленными, разведение сил на трех участках, обеспечение полного и всестороннего прекращения огня и ряд шагов в направлении политического урегулирования. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

