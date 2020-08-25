Пашаев снова стал адвокатом Ефремова

Актер Михаил Ефремов, ранее отказавшийся от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заключил с ним новое соглашение о сотрудничестве. Об этом РИА Новости сообщил сам юрист.



"Мы только-только заключили соглашение", — заявил собеседник агентства.

В минувшую пятницу Ефремов заявил на заседании Пресненского суда Москвы, что намерен оставить Пашаева в качестве консультанта и нанять другого специалиста, "посильнее": по словам самого артиста, его новыми защитниками могли стать Генри Резник или Генрих Падва.



Отказ от услуг Пашаева Ефремов объяснил тем, что над его юристом "посмеиваются" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский.



Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.



Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).



Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.



В августе начались слушания по делу. Во время них артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.



Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

