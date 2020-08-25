Азаров: Украина разрушила экономику и утратила независимость

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна разрушила свою экономику и утратила независимость.



"Украина имела все шансы стать полноправным субъектом международного права. Но что началось? Начался обвал экономики. Почему отказались от ядерного оружия? Потому что у нас платить зарплату было нечем. Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия - это огромные расходы. Мы стали терять независимость потому, что стали разрушать свою экономику ", - заявил Азаров в понедельник в эфире украинского телеканала "Наш".

