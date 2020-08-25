Тихановская назвала свою цель в случае получения поста президента

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что свою задачу видит в том, чтобы организовать новые честные выборы в стране. Об этом во вторник, 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Тихановской западным СМИ.



Так, Тихановская заявила, что намерена организовать команду, которая занялась бы подготовкой к новым выборам главы государства.



"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно на подготовку к новым, честным и прозрачным выборам", - сказала Тихановская.



Она также заверила, что ее команда готова к общению со всеми международными партнерами.



"Мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы", - сказала кандидат, заверив, что никому не откажут в общении.

