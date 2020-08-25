Нацбанк отнес банк "Аркада" к категории проблемных

Национальный банк 6 августа отнес банк Аркада к категории проблемных, сообщает Finbalance со ссылкой на материалы Печерского райсуда Киева. Также в банке введен особый режим контроля и назначен куратор. Отмечается, что по требованию Фонда гарантирования вкладов физических лиц был наложен арест на главный офис банка Аркада в Киеве (площадью 14,1 тыс кв м) и земельный участок под ним (площадью 0,53 га).



Также суд запретил владельцу этих объектов недвижимости совершать любые действия, направленные на отчуждение имущества, переход права собственности, предоставление в обеспечение, а также запретил госрегистраторам совершать соответствующие регистрационные



По данным НБУ, на 1 июня владельцем 74,8% акций банка Аркада был Константин Паливода.



"АО АКБ Аркада безвозмездно лишился своего имущества на сумму более 600 млн грн, имея проблемы с ликвидностью, что ставит под угрозу интересы вкладчиков и указанные действия направлены на нарушение их конституционных прав", - говорится в материалах дела.

