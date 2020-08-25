Рада с первого сентября увеличила минимальную зарплату

Верховная Рада увеличила с первого сентября до 5 тыс грн. минимальную заработную плату. За соответствующий законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" в целом на заседании во вторник проголосовали 295 народных депутатов.



Согласно законопроекту, месячная минимальная зарплата поднимается с 4723 до 5000 грн, в почасовом размере она будет составлять 29,2 грн. (согласно действующему закону – 28,31 грн.).



Дополнительные бюджетные расходы на повышение минимальной заработной платы предлагается осуществить за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц - на 461 млн 337,8 тыс. грн. и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн грн., а также уменьшения расходов Министерству финансов Украины (обслуживание государственного долга) на 3 млрд 461 млн 224,9 тыс. грн., что, согласно пояснительной записке, к проекту обусловлено "отклонением фактического курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом, учтены при подготовке Государственного бюджета Украины на 2020 год (с изменениями)".

