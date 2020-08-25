«Томосеки» рвутся в депутаты: ПЦУ разрешила священникам баллотироваться в местные советы

Священники новосозданной ПЦУ рвутся в политику. Местные выборы станут первым «испытанием» для томоносцев - священный синод Православной церкви Украины, разрешил священнослужителям баллотироваться в органы местного самоуправления. При этом, согласно Конституции, церковь в Украине отделена от государства.



«Учитывая предыдущий, в целом, положительный опыт участия архиереев и духовенства в работе местных советов (сельских, поселковых, городских, районных и областных) благословить по канонической икономией и в дальнейшем архиереям и духовенству, где это представляется целесообразным, баллотироваться в местные советы и участвовать в их работе в качестве депутатов», - говорится в сообщении Думенко.



«Вот и раскрыли себя томосеки. ПЦУ - это не духовная структура, а чисто политический проект. И ведут они себя как «соросята», только в рясах», - прокомментировала ситуацию блогер Инга Кирюхина.



Интересно, что и сами иерархи ПЦУ ведут себя, как политтехнологи. Например, советуют священникам воздержаться от выдвижения своей кандидатуры в депутаты, если на это нет соответствующего спроса в территориальной общине. А вот если автокефалы заметят, что спрос на патриотизм и вышиванки снижается, то должны занять «свято место». К слову, перед выдвижением необходимо будет получить специальное письменное благословение.



«Архиереям – от Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины; священники и дияконы – от своего епархиального архиерея. Без получения благословления, выдвижение запрещается», - говорится в тексте официального сообщения.



Интересно, что представителям духовенства власть предписала ограничить проведение религиозных мероприятий из-за пандемии Covid-19. А вот относительно предвыборной агитации священников ПЦУ ( а как без нее кандидату?) никаких запретов нет. Нельзя только агитировать в храмах и раздавать вместо икон рекламные проспекты.



«Структура Епифания Думенко не имеет никакого отношения ни к Богу, ни к Церкви. Вы можете себе представить ситуацию, когда Христос, посылая своих апостолов на проповедь, дает им такие наставления: «Ваша первоочередная задача – войти в систему управления государством и стать членами сената или магистрата. Будет очень хорошо, если кто-то из вас станет народным трибуном. О проповеди Евангелия забудьте вовсе. Участие в политической власти в стране – ваша первоочередная задача», - написал по этому поводу Митрополит Запорожский Лука. Он считает, что принятое ПЦУ решение приведет к очередному витку межконфессионально противостояния в стране.



«Если священник пошел в политику, он уже не может в полной мере быть священником, потому что, по слову Спасителя, двум господам служить невозможно. Что эти люди, которые называют себя «духовенством» ПЦУ, агитирующие за продолжение войны, публично оскорбляя Главу государства, могут положительного привнести в политическую жизнь нашего общества, получив доступ к власти? Только то, что они привносили и до сих пор – расколы, ненависть и беззакония, поддержку войны и захваты чужого имущества», - подчеркнул Митрополит Лука.



Нет сомнений, что те партии, которые в угоду новой моде станут принимать в свои списки представителей ПЦУ, будут усиливать милитаризм и ксенофобию в стране, как это было во времена правления Порошенко.



Напомним, что в 2012-м году группа лидеров евангельских церквей Украины уже баллотировалась в Верховную Раду Украины. Так, получить мандат депутата пытались епископ Объединения евангельских церквей «Украинская Миссионерская Церковь» Валерий Решетинский, лидер христианского молодежного движения «Дискавери» Денис Наконечный, пастор церкви христиан веры евангельской «Добрая весть» Александр Калабский, пастор и декан Киевской богословской семинарии «Благодать и Истина» Виктор Шевчук, Валерий Макаренко из крымской церкви «Царство Божье». Каждый из них набрал от 0.30% до 3% голосов, и не попал в Раду. Те, кто двигал миссионеров и епископов в нардепы учли прежние ошибки, и сейчас в качестве «духовных пропагандистов» выдвигают священников-автокефалов.

