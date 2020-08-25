Песков назвал "пустым шумом" обвинения Путина в причастности к вероятному отравлению Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «пустым шумом» обвинения Владимира Путина в причастности к вероятному отравлению оппозиционера Алексея Навального.



Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам.



«Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», - сказал Песков.



Накануне российский оппозиционер Илья Яшин обвинил Путина причастности к покушению на убийство Навального.

