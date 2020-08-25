Бали будет закрыт для иностранцев до конца года

Власти Индонезии передумали в сентябре открывать границы для иностранцев. Это, в частности, касается и популярного у туристов острова Бали. Гражданам страны также запрещен выезд за границу, передает Jakarta Post.



Ранее власти планировали открыть границы с 11 сентября, однако из-за неблагоприятной ситуации с эпидемией коронавируса пришлось пересмотреть решение.



"Пытаясь восстановить туризм, Бали не должен потерпеть неудачу, потому что это плохо повлияет на имидж Индонезии в мире", - пояснил губернатор провинции.



Пока для поддержания экономики власть Бали планирует сосредоточиться на привлечении внутренних туристов.



Отмечается, что из-за пандемии экономика Бали, которая на 80% зависит от туризма, упала почти на 11%. 2667 работников туристической отрасли потеряли работу, а 73,6 тысячи были вынуждены взять неоплачиваемый отпуск.

