Рада объявила конкурс на большой герб Украины

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, решила объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Такое решение поддержали 279 народных депутатов.



В законопроекте отмечается, что до сих пор на законодательном уровне не определен эскиз, описание, порядок использования и правовая защита большого Государственного Герба Украины.



Конкурс поручено провести правительству.



"Осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса (до 1 декабря 2020 года - ред.)", - указано в пояснительной записке.



Как известно, Государственный Герб Украины состоит из малого и большого гербов. Малым является Золотой Тризуб на голубом фоне. Его утвердила Верховная Рада 19 февраля 1992 г.ода. С большим Гербом до сих пор не определились.

