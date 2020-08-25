Украина на 113 месте в мире по тестам на COVID-19

Украина находится на 113 месте в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус на миллионов населения. Согласно данным сайта Worldometers, Украина провела более 32 тысячи ПЦР-тестов в расчете на миллион.



Как пишет РБК-Украина, в начале пандемии коронавируса Украина проводила пару сотен ПЦР-тестов в сутки, сейчас в стране проводят примерно 120 тысяч тестов за неделю.



"Это больше чем в Японии, Индии, Мексике или Аргентине. И не намного меньше чем в той же Южной Корее. Но в большинстве развитых стран эта цифра намного больше", - сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Также он добавил, что стратегия увеличения тестирования в Украине была еще с начала эпидемии, но из-за ряда преград сделать это сразу не удалось. В частности - из-за распределения тест-систем, которые ВОЗ в первую очередь передавала странам со сложной эпидситуацией. Сейчас дефицита тест-систем ПЦР в стране нет.



Также Ляшко отметил, что в начале марта исследования проводились только в одной лаборатории Центра общественного здоровья, сейчас - 92.



Отметим, в течение суток проведено 10855 исследований методом ПЦР. Всего проведено 1436206 ПЦР-исследований.

