Шмыгаль поблагодарил Раду за увеличение "минималки"

Расчеты Кабинета Министров показали, что увеличение уровня минимальной заработной платы позволит привести ее в соответствие с реальным прожиточным минимумом.



Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Телеграме.



"Благодарим Верховную Раду за поддержку законопроекта о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Расчеты правительства показывают, что увеличение МЗП (минимальной зарплаты - ред.) позволит привести ее в соответствие с реальным прожиточным минимумом и простимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию", - написал Шмыгаль.



Верховная Рада во вторник приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата составит 5 тыс. грн. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов.



Закон определяет повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября в месячном размере 5 тыс. грн (рост на 5,86%).



В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС) и минимальной заработной платой, сложившегося в этом году, предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС и установление его в размере 2 225 грн (повышение составит 5,86%).



Как сообщал Укринформ, 6 августа Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект №3963, которым предлагал повысить размер минимальной заработной платы.



На сегодняшний день минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 грн.

