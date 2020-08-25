Зеленский хочет смягчить для белорусов условия въезда в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для граждан Беларуси следует предусмотреть смягчение условий въезда в Украину.



"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать всё", - сказал он на традиционном селекторном совещании во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

