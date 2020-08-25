Арахамия призвал не обсуждать ситуацию в Беларуси из-за риска военной угрозы

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал воздержаться от каких-либо обсуждений происходящего в Беларуси, чтобы не повысить риски военной угрозы для Украины.



"У фракции пока позиции нет, мы не обсуждали. У нас были в чате дискуссии по этому поводу. Если вы спросите мою персональную позицию, я подчеркну, что это персональная позиция, то, по моему мнению, учитывая то, что мы имеем фронт на востоке, иметь еще один фронт на севере нам точно не выгодно", - сказал Арахамия журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады.



"Поэтому нам необходимо немножко подождать с какими-то осуждениями, какими-то мнениями на эту тему, потому что нам на некоторое время надо побыть Швейцарией в этом плане, и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы", - добавил глава фракции.



Тем самым Арахамия озвучил по сути официальную доктрину Зе-команды относительно ситуации в Беларуси - воздерживаемся от осуждающих оценок, чтобы "не повышать риски военной угрозы для Украины", сообщает телеграм-канал "Политика Страны".



"То есть украинские власти все-таки не решаются окончательно бить горшки с Бацькой, оставляя приоткрытой дверь для возможного восстановления отношений в будущем", - говорится в сообщении.

