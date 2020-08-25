Инвестиции в экономику Украины обвалились на 35%

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года составили 163,8 млрд грн. Это на 34,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.



По данным статистического ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях.



Наименьшее падение было в "Финансовой и страховой деятельности" - 0,2%, а также сфере "Информация и телекоммуникации" - 8,3%.



Падение инвестиций в промышленность составило 37,2%, в сельское хозяйство - 44,5%.



В сфере "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" инвестиции упали на 40,9%, в сфере "Искусство, спорт, развлечения и отдых" на 74,4%.

