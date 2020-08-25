Названа причина отмены встречи советников "нормандской четверки"

Запланированная на 28 августа встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" перенесена из-за командировки одного из участников. В частности, советник президента Франции отбывает в командировку.



Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.



Сообщается, что встреча переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.



"О новой дате встречи будет сообщено дополнительно", - отметили в Офисе президента Украины.



Отметим, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что встреча была перенесена якобы из-за разногласий. Российский "Интерфакс" утверждал, что стороны не смогли согласовать проекты итоговых заявлений.

