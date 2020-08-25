Акции на ЭКО в Украине: ищем выгодные предложения

Стоимость ЭКО — вопрос неоднозначный, многое зависит от здоровья, изначального состояния женщины, от ее возраста и выбранной программы.





Даже на одну и ту же программу цены указываются по-разному: где-то с учетом расходных материалов, а где-то без них. При сравнении предложений от разных клиник важно учитывать все эти нюансы, потому что изначально низкая стоимость в результате всех подсчетов превращается во внушительную сумму и оказывается не такой выгодной.

Учитывайте и наличие акций — нередко клиники предлагают хорошие скидки на отдельные услуги или новые пакеты услуг, которые в комплексе будут выгоднее. На сайте https://sana-med.com.ua/ru/ удобно ознакомиться с такими предложениями. Это «Клиника профессора Феськова», которая оказывает услуги по лечению бесплодия и ЭКО уже много лет. Силами команды разработаны эффективные, выгодные программы, позволяющие решить любую проблему клиентов.

Что означает акция: не будут ли услуги хуже?

Как и в любой другой сфере, акции на ЭКО не предполагают, что работа будет проведена хуже или сам пакет услуг урежут, убрав из него что-то важное. Это просто способ привлечения клиентов и возможность дать женщинам (либо семьям), ограниченным в финансах, доступ к необходимым процедурам.

Еще один формат акций подразумевает экономию не на самом пакете основных услуг, а на дополнительных решениях. Как вариант — заказ комплексной услуги (полное обследование родителей) и получение в подарок консультации от специалиста либо какое-то дополнительное обследование.

Вариантов акций много — необязательно опираться на них, если возникла необходимость в лечении и ЭКО. Но перед обращением в клинику посмотрите, есть ли действующие скидки — экономия окажется приятным бонусом.

Не акция, но существенная выгода: ЭКО с неограниченным количеством попыток

Большинство людей, которые обращаются за помощью в клиники репродуктивной медицины, знают, что количество попыток ЭКО всегда ограничено. Если ничего не получилось, приходится заново заключать договор, проходить несколько этапов и пытаться еще раз. Есть пары, заключающие такие договоры по несколько раз, что не только бьет по карману, но и с психологической точки зрения довольно трудно.

«Клиника доктора Феськова» предлагает решение этой проблемы при помощи программы «Гарантированное ЭКО». То есть с клиентами заключается договор на бесконечное количество попыток — до результата. Стоит это решение дороже обычной программы, но если потребуется больше трех попыток, оно многократно себя оправдает.

Если вас интересуют акции или просто более выгодные предложения, всегда смотрите на подобные пакеты услуг — с гарантиями или более объемными (по сравнению со стандартными) предложениями. В украинских клиниках, которые занимаются ЭКО, такие решения очень востребованы.