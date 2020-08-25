Где в Киеве можно жить по-европейски: 3 повода присмотреться к клубному ЖК Signature

В развитых странах жизнь среди единомышленников считается признаком цивилизации. По этой причине ЖК нового формата создают особые закрытые клубы. Такие дома не попадают “в зону свободной торговли”, но ЖК Signature внес коррективы и купить квартиру в клубном доме в г Киев теперь может каждый платежеспособный украинец. Почему нужно рассмотреть покупку элитной недвижимости именно здесь, давайте разберемся.

Выгодное расположение

Signature расположен в сердце Киева, на Печерских холмах, по улице Мечникова. Этот район любят рациональные люди, которые хотят быть в центре культурной и деловой жизни города и не готовы тратить время на поездки за город.

На расстоянии 3 км от жилого комплекса расположены:

Крещатик и площадь Независимости;

Киево-Печерская лавра;

Центральный Мариинский парк;

офис Президента;

Бессарабский рынок;

десятки брендовых магазинов и бутиков;

лучшие рестораны и клубы;

исторический и деловой центр столицы.

Отсюда легко добираться на авто в любую точку, а если Киев стоит в пробках - ровно 5 минут до метро.

Уникальная архитектура и дизайн

За необычную и динамичную “внешность” Signature называют архитектурной доминантой: 3 стеклянные башни (главная из которых насчитывает 25 этажей, остальные по 12) искусно расположились на пьедестале многоуровневого стилобата и мгновенно стали “изюминкой” Печерска.

Эксперты рынка недвижимости называют минимум три причины, почему элитные квартиры купить стоит именно здесь:

оригинальные планировки квартир. В каждых апартаментах предусмотрена терраса и панорамное остекление фасада; есть двухуровневые пентхаусы, где можно жить с таким же комфортом, как и в загородном доме; реализованы современные строительные стандарты. Жителям обеспечены чистый воздух, качественная вода, экономичное отопление и кондиционирование, абсолютная безопасность.

Роскошная инфраструктура

Signature полностью готов для комфортной жизни. Все бытовые потребности закрывает собственный круглосуточный сервис уровня пятизвездочного отеля. Организована система “двух потоков”, при которой технический персонал не пересекается с жильцами, используя отдельные лестницы и вход по отдельным лестницам. Это отлично, поскольку сохраняет атмосферу приватности.

Жителям также доступна широкая инфраструктура:

собственный фитнес-центр;

спа-салон с бассейном;

зимний и летний сады;

супермаркет;

рестораны;

Kids Club;

подземный паркинг.

Закрытый клубный дом – это удобно и перспективно. Комплекс, без сомнения, станет центром деловой и социальной жизни, поэтому с каждым годом его популярность и востребованность будут только расти.

В закрытый клуб жильцов, который уже формируется, входят бизнесмены, политики, деятели культуры. Соседство с такими людьми может принести новые выгодные знакомства.