"Укрзализныця" вводит военизированную охрану

"Укрзализныця" запустила пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов силами работников собственной военизированной охраны (ВОХР).



В списке 10 железнодорожных составов, первым из которых идет поезд № 10/9 "Мариуполь-Киев", в котором жестоко избили и пытались изнасиловать на глазах у ребенка телеведущую "Интера" Анастасию Луговую.



"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом. Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - отметил министр.



На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:



Поезд №10/9 Мариуполь - Киев;

Поезд №29/30 Киев - Ужгород;

Поезд №38/37 Киев - Запорожье;

Поезд №49/50 Киев - Трускавец;

Поезд №63/64 Харьков - Киев;

Поезд №79/80 Днепр - Киев;

Поезд №92/91 Львов - Киев;

Поезд №102/101 Киев - Херсон;

Поезд №106/105 Одесса - Киев;

Поезд №136/135 Киев - Покровск.



В дальнейшем перечень поездов и количество работников планируется увеличить, пообещал министр инфраструктуры.

