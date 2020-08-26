"Укрзализныця" вводит военизированную охрану
"Укрзализныця" запустила пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов силами работников собственной военизированной охраны (ВОХР).
В списке 10 железнодорожных составов, первым из которых идет поезд № 10/9 "Мариуполь-Киев", в котором жестоко избили и пытались изнасиловать на глазах у ребенка телеведущую "Интера" Анастасию Луговую.
"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом. Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - отметил министр.
На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
Поезд №10/9 Мариуполь - Киев;
Поезд №29/30 Киев - Ужгород;
Поезд №38/37 Киев - Запорожье;
Поезд №49/50 Киев - Трускавец;
Поезд №63/64 Харьков - Киев;
Поезд №79/80 Днепр - Киев;
Поезд №92/91 Львов - Киев;
Поезд №102/101 Киев - Херсон;
Поезд №106/105 Одесса - Киев;
Поезд №136/135 Киев - Покровск.
В дальнейшем перечень поездов и количество работников планируется увеличить, пообещал министр инфраструктуры.