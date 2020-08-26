СБ ООН не будет предпринимать действий по запросу США о возврате санкций против Ирана

Запрос США о возвращении антииранских санкций не может быть удовлетворен, так как в Совете Безопасности нет консенсуса по этому вопросу. Об этом заявил в пятницу постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, который в августе председательствует в Совбезе.



"Я получил письма от многих стран-членов. Мне ясно, что есть одна страна, которая выступает с определенной позицией, в то время как значительное число стран имеют противоречащее мнение", - сказал он. "С моей точки зрения, в Совете нет консенсуса, поэтому председатель не может предпринимать дальнейших действий (в связи с запросом - прим. ТАСС)", - заключил Трианшах Джани.



"Думаю, что это мудрый шаг, с учетом позиции большинства членов Совета", - заметил в ответ постпред РФ Василий Небензя.



20 августа госсекретарь США Майкл Помпео лично передал председателю Совбеза ООН запрос Вашингтона о возвращении санкций. "Почти все члены Совета Безопасности незамедлительно ответили письмами председателю. Насколько мы можем судить, в этих письмах подавляющее большинство стран четко заявили, что письмо от США не может считаться вводящим в силу параграф 11 резолюции 2231. Он не запускает процедуру снэпбэка (возвращения санкций - прим. ТАСС), так как США вышли из иранской ядерной сделки", - отметил Небензя.



Китай просит председателя Совета Безопасности ООН не предпринимать никаких действий в связи с запросом США вернуть антииранские санкции. Об этом заявил во вторник на заседании Совета постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.



"Китай выступает против запроса США. Мы призываем Вас, господин председатель, не предпринимать никаких действий по запросу США", - сказал он.



Представители Франции и Германии заявили в СБ ООН о незаконности попыток США вернуть санкции против Ирана.



Попытки США вернуть санкции в отношении Ирана мешают сохранению иранской ядерной сделки, заявил представитель Великобритании в СБ ООН.



Африканские страны - члены СБ ООН совместно призывают к сохранению иранской ядерной сделки, заявил постпред ЮАР.

