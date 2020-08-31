"Океан Эльзы" представил песню "Коли ми станемо собою"

Популярная украинская группа "Океан Эльзы" презентовала клип на песню "Коли ми станемо собою". Ролик появился на YouTube-канале коллектива.



Трек войдет в новом альбоме группы, о дате выхода которого пока не сообщается. В видео появляются участники группы и одна героиня.



При этом, "Океану Эльзы" приходится работать над альбомом без гитариста. Он застрял в США из-за коронавируса. Партию музыканта исполнил клавишник группы.



Кроме того, в записи трека приняли участие дети музыкантов и друзей участников коллектива.



Отмечается, что режиссером видео стала Анна Бурячкова.





