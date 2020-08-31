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- "Океан Эльзы" представил песню "Коли ми станемо собою"
"Океан Эльзы" представил песню "Коли ми станемо собою"
Популярная украинская группа "Океан Эльзы" презентовала клип на песню "Коли ми станемо собою". Ролик появился на YouTube-канале коллектива.
Трек войдет в новом альбоме группы, о дате выхода которого пока не сообщается. В видео появляются участники группы и одна героиня.
При этом, "Океану Эльзы" приходится работать над альбомом без гитариста. Он застрял в США из-за коронавируса. Партию музыканта исполнил клавишник группы.
Кроме того, в записи трека приняли участие дети музыкантов и друзей участников коллектива.
Отмечается, что режиссером видео стала Анна Бурячкова.
Источник: Корреспондент
09:30