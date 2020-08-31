Вышел первый полноценный трейлер фильма «Энола Холмс»

Netflix опубликовал первый полноценный трейлер фильма «Энола Холмс» со звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун в главной роли.



По сюжету братья Шерлок и Майкрофт отказываются решать загадку исчезновения своей матери, поэтому их 14-летняя сестра самостоятельно отправляется на ее поиски в Лондон. В британской столице девушка встречает инспектора Лестрейда и помогает ему в расследовании другого дела.



Роль Шерлока досталась Генри Кэвиллу, известному по картинам «Человек из стали», «Агенты А.Н.К.Л.» и сериалам «Тюдоры» и «Ведьмак». Мать талантливых детективов сыграла Хелена Бонэм-Картер, а режиссером выступил один из создателей «Убивая Еву» Гарри Брэдбир.



Премьера фильма запланирована на 23 сентября.





