В Украине 1 670 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки

В Украине по состоянию на утро среды выявлено 1 670 заболевших за сутки Covid-19, при этом 36 ранее заболевших умерли, а 584 человека выздоровели, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).



Днем ранее, 25 августа, было 1 658 заболевших за сутки Covid-19, 24 августа - 1 799 новых больных, 23 августа сообщалось о 1 987 инфицированных за сутки Covid-19, 22 августа был абсолютный антирекорд - 2 328 инфицированных за сутки, 21 августа - 2 106 заболевших, 20 августа– 2134.



Количество инфицированных составило на утро среды 110 085 человек, выздоровевших – 54 454, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 354 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 54 277 человек, что на 1 050 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Одесской области (186), в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (167) областях, в Киеве (95).

