Более 10 граждан Беларуси попросили убежища в Литве

В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси, сообщила в среду руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.



"В настоящее время, после тех событий, после выборов (в Беларуси - ИФ), убежища в Литве попросили 11 граждан Беларуси", - сказала она радиостанции LRT radijas.



По ее словам, 10 человек обратились с просьбой об убежище на границе, а один - находясь на территории Литвы.



"С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного", - отметила глава Департамента миграции.



Она подчеркнула, что обратившиеся за убежищем заявили о боязни расправы на родине.



"Действительно, если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше", - считает Гудзинскайте.



Прошения об убежище рассматриваются в Литве от нескольких недель до полугода.



Еще 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитарным исключением. "Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и хотели оказаться в безопасном месте", - рассказала о прибывших Гудзинскайте.



Гуманитарное исключение для белорусов было принято правительством Литвы в середине августа, когда власти Белоруссии после президентских выборов стал жестоко подавлять протесты.



В Беларуси третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.



Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. В минувшее воскресенье, по оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 тыс. человек. По данным МВД, количество участников равнялось примерно 20 тыс. человек. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.



В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. Во вторник, 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Беларуси.



18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

