Больницы "первой волны" на Львовщине заполнены на 90%

Ситуация с коронавирусом на Львовщине остается стабильно сложной.



По итогам выходных в области выросла наполненность койкомест.



Как передает Укринформ, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко.



«Сейчас в области госпитализировано 1403 пациента, больницы первой волны заполнены на 90%, второй - от 20% до 30%. Общий процент наполненности больниц составляет 53%. Таким образом Львовщина по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС находится в оранжевой зоне», - сказал Собко.



По эпидситуации в Львовской области, то регион уже не лидирует по количеству вновь выявленных больных, а находится где-то на 5-6 месте. «Это хорошо, учитывая заполненность коек. Однако следует придерживаться карантинных мер», - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко.



По его словам, подавляющее большинство тяжелобольных пациентов в больницах области - это люди с сопутствующими заболеваниями в возрасте от 50 лет, поэтому чиновник призвал тщательнее относиться к своему здоровью тем, кто имеет пониженный иммунитет.



По состоянию на утро 26 августа, на Львовщине подтверждено 13 560 случаев инфицирования коронавирусом, из них 367 - летальные. За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1203 ПЦР-теста, из них 171 - положительный.

