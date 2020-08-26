Доступная защита от DDOS: для всех владельцев сайтов

Если описывать DDoS-атаку очень простыми и примитивными словами, то это многократное повторение ложных запросов в отношении сайта, которые выдаются за запросы реальных пользователей.



Хакеры через множество чужих компьютеров создают такие запросы, из-за чего система старается их обработать — и в результате сервер отказывает. В работе сайта это проявляется разными проблемами — обычно он полностью перестает работать. Или же каждое действие требует длительного ожидания — и пользователи уходят с площадки.

Чтобы противостоять этим процессам, и появилась DDoS защита — процесс, позволяющий предотвратить подобные атаки и исключить либо минимизировать риски.

Для кого актуальна специальная защита

Вам необходима услуга от профессионалов компании «Датагруп», если:

Любой простой сайта или серьезные перебои в его работе грозят финансовыми, репутационными потерями.

У вас немало конкурентов, играющих не по правилам и замеченных на жестких решениях по отношению к вам или другим участникам рынка.

Ваша площадка для вас дорога по любым другим причинам, вы не готовы ее потерять и не хотите платить мошенникам серьезный выкуп.

Вы просто хотите уверенности, передав ответственность за безопасность квалифицированным работникам.

Ошибочно думать, что в поле зрения хакеров попадают только крупные порталы, сайты банков, кредитных организаций. Часто они «ломают» и небольшие ресурсы с целью получения выкупа. И если потенциальные потери высоки, позаботиться заранее о безопасности площадки — единственно верное решение.

Есть ли способы справиться самостоятельно?

Изучив статьи в интернете, пользователи находят немало советов о том, как самостоятельно, без дополнительных трат защитить сайты от ДДоС-атак. И тут есть один подвох. Достаточно подумать, что подобная деятельность по выведению из строя чужих ресурсов незаконна и уголовно наказуема. Люди, идущие на это, понимают, что им грозит тюрьма — но и это их не останавливает, настолько они уверены в себе и умеют скрываться. Очевидно, что этим занимаются профессионалы — противостоять им простыми способами, предложенными в интернете, просто невозможно. Тут требуются разработки таких же профессионалов, но находящихся «на стороне добра». Исходя из этого компания «Датагруп» и решает вопрос защиты для клиентов.

«Датагруп»: решение при DDoS-атаках

На рынке компаний, занимающихся специальными разработками по теме защиты, есть признанные лидеры. И это компания Arbor Networks. На основе ее технических решений «Датагруп» и разработала услугу DataProtect. А еще в ее качество вложено девять лет опыта команды, постоянный поиск современных, актуальных, проверенных решений и мощная техническая поддержка, всегда находящаяся на связи.

Обращаясь за услугой к «Датагруп», клиент получает полный доступ к аналитике и гарантии того, что его сайт защищен от неприятностей. А это возможность не узнать, что такое финансовые и репутационные потери из-за мошенников или недобросовестных конкурентов.