За поджог автомобиля Схем ищут еще двоих - МВД

МВД объявило в розыск двух из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля программы Схемы, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в среду, 26 августа.



"Сегодня утром работниками Национальной полиции были задержаны люди, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы" Радио Свобода. После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них это житель Луганска, сообщник его это киевлянин, еще двое установлены и объявлены в розыск. Следствие будет идти дальше и мы будем информировать. Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, в котором государство должно относиться с особым тщанием", - сказал министр.



Ранее Аваков заявил о задержании одного из подозреваемых в поджоге авто программы.



Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах подожгли машину съемочной группы программы Схемы. Ведущая программы Наталья Седлецкая сообщила, что в редакции связывают поджог их рабочего авто с профессиональной деятельностью.