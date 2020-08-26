Танкер Делфи удалось частично выровнять

В Одессе удалось частично выровнять перевернувшийся танкер Делфи. При помощи буксиров танкер удалось развернуть приблизительно на 40 градусов. Об этом в среду, 26 августа, сообщает Telelegram-канал PavlovskyNEWS.



Отмечается, что усилия по подъему судна начали давать видимый результат. При помощи буксиров танкер удалось развернуть приблизительно на 40 градусов.



Территорию вокруг места проведения операции усиленно охраняет Нацгвардия. Сотрудникам СМИ выделили только одну локацию, откуда они могут следить за работами.



Мэр города Геннадий Труханов записал видео, в котором отметил, что по состоянию на утро сегодняшнего дня наклон составлял около 80 градусов, а на данный момент он сократился до 45. По его словам, выкренивание будет продолжаться до 30 градусов, после чего начнется следующий этап работы.



Тем временем Думская сообщает, что компания Трансшип, которая проводит работы по подъему танкера, совершает подъем так же, как пытались это сделать судовладельцы. Буксиры тянут Делфи за металлический трос, чтобы выровнять легшее на борт судно.



"Однако Трансшип подошел к процессу гораздо более обстоятельно. Со дна вокруг танкера вытащили валуны, которые блокировали судно, к борту приварили мощные крепления для тросов, из танков откачали сотню тонн песка, загерметизировали их и наполнили воздухом", - сообщает издание.







Также сообщается, что на танкере появилось новое графити - надпись "Отакої".



О первом успехе в подъеме танкера сообщил и министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.



"Сегодня полузатонувшие танкер был поставлен на ровный киль. Следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна", - говорится в сообщении.



Он выразил благодарность специалистам ООО Краншип, которые добровольно согласились поднять танкер и ООО Бруклин-Киев за инициативу профинансировать эти работы.



