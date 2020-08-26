Кабмин намерен запретить работу развлекательных заведений

Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен запретить работу развлекательных заведений.



"По предложению министра внутренних дел правительство рассмотрит запрет на работу развлекательных заведений", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание.



Он уточнил, что запрет не будет касаться работы заведений питания.



"Мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек и тех развлекательных заведений, где абсолютно не соблюдаются карантинные требования. Я также просил и буду просить полицию применять жесткие меры к тем заведениям, которые благоприятствуют распространению коронавируса среди молодых людей в Украине", - указал премьер.

