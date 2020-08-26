Защита от вредного воздействия ультрафиолета

Лето — время, когда горожане по традиции отправляются к морю — "напитаться" солнечными лучами и морским бризом на весь год. Только при этом важно не забыть о вредном воздействии на кожу лица ультрафиолета, жары, пыли, ветра, кондиционеров и морской соли. Советами по уходу за кожей лица в летнее время поделилась косметолог Алисименко Ольга.

Летом факторами, негативно влияющими на состояние кожи, являются высокая температура воздуха, нередко ещё и высокая влажность и интенсивное ультрафиолетовое излучение, которое способно в короткие сроки иссушить верхний слой эпидермиса, забрать из клеток драгоценную влагу, приостановить выработку коллагена. В результате такого воздействия лицо становится не только загорелым: кожа летом очень сухая, на ощупь напоминает наждачную бумагу, явно прочерчиваются даже самые мелкие морщинки. Чтобы по возможности избежать таких плачевных последствий, требуется полноценный уход за кожей лица летом, который включает в себя множество самых полезных для нее мероприятий и процедур.

Защита от вредного воздействия ультрафиолета

Чтобы сохранить здоровье кожи лица, используйте крем, содержащий УФ-фильтры, независимо от того, планируете вы посещение пляжа или нет. Степень защиты для лица должна быть более высокой, чем для остальных частей тела, и соответствовать типу кожи. Лучше загорать в шляпе с широкими полями или под тентом. Отраженных солнечных лучей будет вполне достаточно для получения красивого оттенка. Дневной крем выбирайте легкой текстуры, желательно на водной основе. Хорошо, если он будет содержать витамины Е или С. Солнечная радиация способствует образованию свободных радикалов, ускоряющих процесс старения, а указанные витамины нейтрализуют их действие.

Дневной крем для лица и макияж

Летом нужно отдавать предпочтение легким текстурам и минимизировать количество слоёв вашего макияжа.

Если в мороз для защиты кожи мы можем нанести на лицо сыворотку, дневной крем, тональный крем и закрепить всё это пудрой, то в жаркий летний день кожа скажет вам спасибо, если вы ограничитесь легким увлажняющим кремом и рассыпчатой пудрой, или одним ВВ кремом, или просто флюидом с SPF. Потому что чем больше слоёв имеет ваш макияж, тем больше усиливается работа сальных и потовых желёз.

Обладатели сухой, нормальной, а также зрелой кожи в летний период могут использовать легкие эмульсии и флюиды. А обладателям молодой комбинированной и жирной кожи лучше отдать предпочтение гелям, себорегулирующим сывороткам или легким эмульсиям с матирующим эффектом.

Желательно, чтобы летний крем содержал в своем составе не только увлажняющие вещества – мочевину, гиалуроновую кислоту, коллаген и т.п. компоненты, но и антиоксиданты, например, витамины С и Е для защиты кожи от повреждающего действия свободных радикалов, которые летом образуются в избытке под воздействием солнечных лучей и способствуют старению кожи.

Что еще поможет сохранить красоту и молодость?

Помните, что увлажнение кожи происходит не только снаружи, но и изнутри. Поэтому пейте как можно больше чистой воды. Обязательно защищайте кожу от солнечных лучей. Нужно использовать своевременный, подходящий к вашему возрасту уход за кожей. Ни в коем случае не перебарщивать с косметикой. Вести здоровый образ жизни и высыпаться. Эти несложные действия помогут вам выглядеть всегда на все 100%. А своевременное посещение косметолога и использование салонных процедур поможет вам быть еще красивее.