В роддоме Тернополе умерла иностранка с коронавирусом

В Тернополе после проведения кесарева сечения в роддоме умерла иностранка – 29-летняя гражданка Замбии. У женщины обнаружили коронавирус COVID-19, сообщил городской штаб по борьбе и инфекцией в среду, 26 августа.



"В Тернополе в послеродовом периоде, после экстренного кесарева сечения, скончалась гражданка Замбии. Женщине было 29 лет. У нее диагностировали коронавирус. Ребенка удалось спасти. Женщина умерла. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.



При этом в горсовете не уточнили, была ли связана смерть роженицы с тем, что у нее был COVID-19. Также не сообщается и о сопутствующих заболеваниях.

