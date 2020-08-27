Украинцы негативно относятся к идее исполнения гимна в школах

Недавняя рекомендация Киевской городской администрации столичным школам ежедневно начинать день с пения гимна Украины вызвала большой резонанс в обществе. В связи с этим компания маркетинговых исследований и консультационных услуг Intelconn решила выяснить, что слышали и думают об этой инициативе родители школьников в пяти крупнейших городах Украины.

Результаты исследования опубликованы в Фейсбук компании.



Как оказалось, более половины родителей (почти 60%) уверены, что упомянутая инициатива касается всех школ Украины. Лишь 22% знают, что речь идет только о Киеве. Кроме того, треть родителей ошибочно считают эту инициативу обязательной к исполнению.



При этом, половина взрослых нейтрально относится к исполнению гимна в школе, 24% - позитивно, а 26% - негативно.



Более детальный взгляд на отношение к пению гимна обнаружил, что большинство родителей скорее не считают, что оно поможет воспитанию патриотизма и любви к своей стране.



Для пятой части взрослых ежедневное исполнение гимна напоминает советские времена с бессмысленными инициативами, которые выполнялись для галочки. Еще 18% полагают, что гимн превратится в рутину. Столько же респондентов уверены, что одного исполнения гимна мало - нужна продуманная целостная программа воспитания патриотизма.



4% заявили, что пение быстро надоест, и большинство перестанет исполнять гимн.





