В Петербурге просят запретить песню "З сентября" Шуфутинского

Жители Санкт-Петербурга просят запретить исполнение песни Михаила Шуфутинского "3 сентября". Соответствующая петиция зарегистрирована на портале Change.org, сообщают "Невские новости".



Автор петиции обратился к депутатам городского Законодательного собрания с требованием запретить композицию на законодательном уровне.



"Из года в год 3 сентября по радио, ТВ и в интернете звучит песня Михаила Шуфутинского "3 сентября", а все ленты социальных сетей заполонены стикерами, мемасиками и открытками, которые посвящены этой композиции. Даже самые крупные информагентства, федеральные телеканалы не обходят стороной этот "знаменательный день". Сколько можно это терпеть и любоваться "листом календаря"“ и "кострами рябин"!", – говорится в обращении.





