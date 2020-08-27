В Украине растут цены на гречку

Как и прогнозировали эксперты ранее, на украинском рынке сложился дефицит гречневой крупы, которую нельзя было экспортировать только до 1 июля, в результате чего цены на гречку в Украине стремительно растут. Об этом сообщает Agronews.



В сравнении с прошлым годом гречневая крупа подорожала на 144%. За килограмм гречки сейчас придется отдать более 30 гривен.



Цены на крупы поднялись в результате ситуации на рынке зерна.



Средняя закупочная цена на гречку по сравнению с прошлым годом увеличилась на 88%. В конце августа одну тонну этих зерновых закупали за 14, 4 тыс грн.



В этом году гречки в Украине было посеяно всего 50% от минимальной потребности.



На рынке сформировался дефицит гречки, который и привел к повышению цен.

