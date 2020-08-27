Путин: подготовлен резерв силовиков для Беларуси

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ по просьбе Александра Лукашенко создала резерв правоохранителей для Беларуси. Об этом он заявил в четверг, 27 августа, в интервью Сергею Брилеву. Фрагмент беседы был показан в программе "60 минут" на телеканале Россия-1.



"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал президент.



При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока "экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой".



"Необходимости в применении российских сил в Беларуси пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске", - сказал Путин.



Он считает, что Россия ведет себя гораздо сдержаннее и нейтральнее, чем США и европейцы. При этом у Москвы есть обязательства перед Минском.



Па процессы в Беларуси, по мнению Путина, хотят влиять извне ради определенных политических интересов. Он выразил надежду на мирное разрешение ситуации в соседней стране. Он считает, что ситуация уже выравнивается.



