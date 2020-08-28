Опубликовано видео с Путиным, проехавшим по трассе в Крым на Aurus

Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus открыл движение по трассе "Таврида" в Крыму.



Глава государства перед поездкой пошутил о ремне безопасности.



"Надо пристегнуться, да? А то потом штраф придется платить", — сказал российский лидер.



Президент также пообщался со строителями трассы и похвалил их за завершение участка раньше срока. Сам объект Путин назвал впечатляющим.



"Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво. Современный объект, по-настоящему современный, удобный, красивый", — добавил глава государства.



Таврида" располагается на территории двух субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Она состоит из четырех полос движения с разделением потоков встречного направления. Расчетная скорость — 120 километров в час.



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что протяженность трассы, которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, составит 258 километров.





