Киевскому террористу из БЦ "Леонардо" проведут психиатрическую экспертизу

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение "Universal Bank" в столичном бизнес-центре "Леонардо", назначена судебно-психиатрическая экспертиза.



Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.



"Назначили судебно-психиатрическую экспертизу", - сказала представительница ведомства, не уточнив, когда именно будет проведена экспертиза.



На данный момент ее результатов пока нет.

