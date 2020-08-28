Выборы в Беларуси имели существенные недостатки и не отвечали общим стандартам - МИД Украины

Комплексно процесс выборов в Беларуси, с учетом всех эго этапов, имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Эта фраза о признании результатов выборов уже превратилась у нас на какой-то фетиш, хотя вопрос же не только в результате выборов. Результат выборов - это цифры, объявленные нам Центральной избирательной комиссией. Вопрос намного шире. Вопрос в том - как готовились выборы, имели ли все кандидаты равный доступ к возможностям ведения кампании, доступ к СМИ, существовали ли независимые СМИ, которые представляли разные точки зрения, как происходило голосование. Потому вопрос надо ставить намного шире. И наша позиция очень четкая, ее высказал и президент Украины, и МИД Украины в своем отдельном заявлении, и факт присоединения к заявлению ЕС. Мы считаем, что комплексно процесс выборов, так как я сказал, с учетом всех его этапов имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере", - сказал Кулеба онлайн-брифинге в пятницу.



Он добавил, что потому Украина и поддерживает идею о том, что "честно и справедливо организованные новые выборы могли бы дать ответ на много ключевых вопросов в Беларуси".

