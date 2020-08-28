НАПК проверяет декларации Супрун и еще 15 действующих и экс-чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку деклараций 16 действующих и бывших должностных лиц, в том числе и бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.



Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.



Отмечается, что будут проверены декларации заместителя министра культуры и информационной политики Светланы Фоменко, заместителя министра по делам ветеранов Владимира Левчука, заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, заместителя министра образования и науки Светланы Даниленко, заместителя министра внутренних дел Татьяны Ковальчук, заместителя председателя ГНС и бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Михаила Титарчука.



В то же время, начата проверка ряда бывших чиновников, в частности бывшего и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, зкс-заместителя министра финансов и бывшего председателя ГНС Сергея Верланова, зкс-заместителя министра образования и науки Юрия Рашкевича, зкс-заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна, зкс-заместителя министра здравоохранения Младлены Качурец.



К проверке также взяты декларации директора государственного предприятия "Сельскохозяйственное предприятие "Лазурное" Татьяны Чубенко, директор коммунального некоммерческого предприятия "Запорожская областная клиническая больница Запорожского областного совета" Игоря Шишки, первого заместителя начальника Главного управления статистики в Волынской области Лилии Баранюк, старшего государственного инспектора Киевского межрегионального управления Укртрансбезопасность Александра Козлюка и прокурора отдела процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности прокуратуры Днепропетровской области Елены Саломатиной.



"Таким образом, по перезапуску Порядка проверки в мае 2020 года НАПК приняло к проверке 592 декларации 432 человек", - заявили в ведомстве.



