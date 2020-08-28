Меркель: Северный поток-2 должен быть завершен

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Северный поток - 2 является экономическим проектом и он должен быть завершен. Об этом она сообщила, выступая в пятницу на пресс-конференции в Берлине.



"Наше мнение - Северный поток - 2 должен быть завершен", - отметила Меркель.



"Считаю нецелесообразным увязывать этот экономический проект с делом Навального", - добавила канцлер.



Также она высказала, что Германия "против экстерриториальных санкций США".

