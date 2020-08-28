Как правильно выбрать утеплитель для сэндвич-панелей

Сэндвич-панели широко используются для сооружения быстровозводимых зданий. Сегодня в качестве наполнителя производители используют 3 вида утеплителя — минеральную вату, пенополистирол, а также пенополиуретан и пенополиизоцианурат. Зачастую при выборе подходящего варианта заказчики не проводят глубокий анализ технических характеристик и особенностей применения каждого из них. И совершенно напрасно, так как это позволит существенно сэкономить и отдать предпочтение наиболее подходящему в соответствующих условиях эксплуатации утеплителю.

Каждая из используемых в «сэндвичах» «начинок» имеет свои достоинства и недостатки. Опытные строители и проектировщики знают главные особенности таких утеплителей:

Минеральная вата обладает наилучшими показателями негорючести, у материала высокая плотность и средняя цена по сравнению с другими вариантами.

Пенополистирол — самый дешевый и легкий, при этом его можно использовать только в сооружениях от 2 до 5 категории огнестойкости.

Пенополиуретан/пенополиизоцианурат при самых высоких показателях теплоизоляции имеет наивысшую стоимость и горючесть Г2.

Как на практике использовать такие характеристики каждого из утеплителей? Прежде всего сэндвич-панели следует выбирать в зависимости от разновидности строящегося здания или сооружения. Давайте узнаем об этом подробнее.

Минеральная вата

Главным преимуществом этого утеплителя является негорючесть. Это означает, что минвату можно использовать при строительстве зданий любой категории огнестойкости. Если к возводимому сооружению предъявляются жесткие требования к пожарной безопасности, то выбор «начинки» для панелей очевиден.

А вот когда объект строительства не относится к категории пожароопасных, стоит обратить внимание на пенополистирол. Он намного легче, что упростит работы по обустройству фасадов и кровли. Кроме того минеральная вата дороже и переплачивать в таком случае нет никакого смысла.

На практике сэндвич-панели с минеральной ватой в качестве прослойки используют при возведении административных и жилых зданий; производственных объектов, в которых планируется выполнение пожароопасных, например сварочных работ. Также применение такого утеплителя станет отличным решением при строительстве торговых центров и животноводческих комплексов, автозаправочных станций и строений военного назначения, складских помещений, в которых будут храниться горючие, токсичные или легковоспламеняющиеся материалы.

Пенополистирол

Главный показатель, по которому этот утеплитель уступает минвате — это горючесть. Пенополистирол нельзя использовать в помещениях первой категории огнестойкости. Но во всех других случаях такой материал станет прекрасным выбором для объектов любого типа. Он значительно дешевле минваты и легче ее. Это удешевляет стоимость строительства и упрощает монтажные работы. Среди других достоинств утеплителя:

Хорошие теплоизоляционные свойства.

Долговечность.

Экологичность.

Устойчивость к гниению и плесени.

Повышенная влагостойкость.

Поэтому панели с прослойкой из пенополистирола применяют для строительства производственных, складских, сельскохозяйственных объектов, спортивных комплексов, ангаров, автомоек, в процессе реконструкции существующих зданий.

Пенополиуретан и пенополиизоцианурат

Главный козырь этого материала — низкая теплопроводность. Поэтому основная сфера его применения — строительство холодильных и морозильных камер. При возведении других объектов использование такого утеплителя трудно назвать разумным выбором из-за горючести, уязвимости к «нашествиям» грызунов и высокой цены.

Правильный выбор утеплителя для сэндвич-панелей позволит не переплачивать за ненужные технические характеристики. Главное — учесть функциональное предназначение объекта строительства и грамотно оценить условия его будущей эксплуатации.