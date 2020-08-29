Суд снял ограничения зарплат чиновников

Конституционный суд признал незаконным ограничение высоких зарплат государственных служащих в период карантина. Об этом в пятницу, 28 августа сообщило издание Лига со ссылкой на источник в КС.

Решение принято в ходе рассмотрения обращения судей Верховного суда. Они просили КС признать неконституционным постановления Кабмина о введении карантинных ограничений на зарплаты высокопоставленных чиновников.



Напомним, президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение парламента вопрос об отмене ограничений на зарплаты чиновникам в 47 тыс. грн, но в день голосования его отозвал.



Как сообщалось, Кабинет министров решил ограничить зарплаты руководителей министерств, ведомств, судей, прокуроров, госпредприятий, включая госбанки, а также членов наблюдательных советов на время карантина из-за эпидемии коронавируса.