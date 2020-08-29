МИД Беларуси предупредил Украину

Прекращение отношений между Украиной и Беларусью по инициативе официального Киева повлечет ущерб для обеих стран и будет иметь свои последствия для Украины. Об этом в пятницу, 28 августа, заявил МИД Беларуси, передает Интерфакс-Украина.



"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе", - заявили в МИД Беларуси.



В белорусском дипломатическом ведомстве также отметили, что решение о прекращении отношений с Минском в Киеве приняли под давлением США и ЕС: "Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах".



В министерстве заявили, что со своей стороны Минск готов к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина.

