Минздрав обновил список стран "красной" зоны

Министерство здравоохранения Украины в воскресенье, 30 августа, обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон. Список "красных" стран стал меньше, сообщает пресс-служба ведомства. В "красной" зоне стран по распространению COVID-19 находятся 57 стран, в "зеленой" - 136. Так, в списке государств "красной" зоны, в частности: Испания, Румыния, США, Бразилия.

В зеленой зоне: Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, РФ, Польша, Греция, Германия и другие.



Украина включает в "красный список" те страны, в которых количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние две недели превышает аналогичный показатель в нашей стране.



Граждане, въезжающие в Украину из стран "красной" зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

