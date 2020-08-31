Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.



Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что радикалы на трассе "Киев - Харьков" обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь". В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело). По данному эпизоду полиция открыла два уголовных дела, задержаны 14 подозреваемых, четверо пострадавших находятся в больнице. На следующий день еще 5 человек, причастных к указанным событиям, были доставлены в полицию для дачи объяснений. Двое из них также стали подозреваемыми в совершении уголовных преступлений. В пятницу суд арестовал девять подозреваемых.



"Тридцатого августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Досудебное расследование по данному факту продолжается", - сообщается на сайте.



Во время судебного заседания никаких нарушений публичной безопасности не зафиксировано. Здание суда охраняли около 250 правоохранителей, поскольку у него собрались около ста человек.

