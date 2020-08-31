Визит Лукашенко в Москву состоится в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время совершит визит в Москву, чтобы встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба белорусского президента.



"Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву", - говорится в сообщении пресс-службы после телефонного разговора двух лидеров, который состоялся в воскресенье утром.



Между тем, пресс-служба Кремля сообщила по итогам разговора, что стороны условились "в ближайшие недели провести встречу в Москве".



В Минске отметили, что в ходе разговора "главы государств обсудили наиболее актуальные на сегодня вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Белоруссии. Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили обстановку и вокруг нашей страны".

