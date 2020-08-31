МОЗ рассказало об обеспеченности аппаратами ИВЛ

На Украине достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких для больных коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радіо Свобода.



"Если мы говорим о количестве ИВЛ, которыми на сегодня обеспечена наша страна в тех больницах, которые мы выделили под COVID-19 (это 35 тысяч коек), то это 4 714 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это более чем достаточно", - заявил министр.



Он подчеркнкул, что искусственная вентиляция легких не является средством лечения ковид.



"Это такая необходимость, когда развивается дыхательная недостаточность, когда без ИВЛ человек не может жить. Конечно, это очень тяжелое течение болезни и очень высокая летальность пациентов, которые подключены к ИВЛ", - пояснил Степанов.

